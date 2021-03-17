Понятие "музей" могут ввести на государственном уровне

На заседании комитета Госдумы по культуре обсудили, как избавиться от недобросовестных учреждений, именующих себя музеями. В частности, само понятие "музей" предлагается утвердить на государственном уровне. В Министерстве культуры отметили, что с радостью поддержат инициативу.

Официально закрепить определение "музей" предложил первый зампредседателя комитета, президент ИКОМ (Российского комитета Международного совета музеев) России Александр Шолохов. Он обратил внимание на то, что большое количество организаций сегодня называют себя музеями, однако занимаются сомнительными "выставками" или совсем другими проектами, дискредитируя музейную деятельность.

- Повесив знак качества "музей", мы как бы подтверждаем, что информация, которая подается соответствующим учреждением, имеет знак качества, ей можно доверять, - приводит слова Александра Шолохова ТАСС.

Инициативу прокомментировала министр культуры РФ Ольга Любимова, заверившая, что ведомство ее "с радостью поддержит" и ввести определение необходимо.

- В пандемию мы также задавались этим вопросом, была создана рабочая группа. У нас появились реестры зоопарков, цирков, и, самое главное, театров и музеев. Одна из главных проблем началась с театра - что такое театр. Выяснилось, что их (театров) 2,5 тысячи и часть из них просто ночные заведения 18+, - подчеркнула министр.

Александр Шолохов отметил, что ИКОМ России уже подготовил соответствующее обращение.