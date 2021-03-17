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17.03.2021 22:12
Рубрика: Общество

Попова: Иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых

Текст: Ольга Игнатова

Десять процентов населения земного шара или 10% жителей любого населенного пункта не реагируют на вакцинацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Константин Завражин
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И это касается не только вакцинации от коронавируса, а любой из них. "Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться", - подчеркнула она в интервью телеканалу "Россия-1".

Попова также рассказала, может ли быть носителем вируса уже привитый человек. По ее словам, даже у людей, у которых уже сформировался иммунитет, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой вирус, который способен заражать других людей. "Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом сегодня уже убежденно говорят", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. Поэтому, по ее словам, даже вакцинированные и уже переболевшие люди должны носить маску. Это требуется для того, чтобы защищать окружающих.

Вакцина же и приобретенный иммунитет защищают самого вакцинированного.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Анна Попова отметила, что сегодня россияне чаще всего заражаются ковидом внутри своей семьи. Она отметила, что россияне не ответственно ведут себя, когда кто-то из близких заболевает. "Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит", - считает она. Глава ведомства также напомнила, что март-апрель - это время активизации вирусных инфекций. Например, заметно увеличение заболеваемости вирусом гриппа В.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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