Попова: Иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых

Десять процентов населения земного шара или 10% жителей любого населенного пункта не реагируют на вакцинацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

И это касается не только вакцинации от коронавируса, а любой из них. "Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться", - подчеркнула она в интервью телеканалу "Россия-1".

Попова также рассказала, может ли быть носителем вируса уже привитый человек. По ее словам, даже у людей, у которых уже сформировался иммунитет, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой вирус, который способен заражать других людей. "Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом сегодня уже убежденно говорят", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. Поэтому, по ее словам, даже вакцинированные и уже переболевшие люди должны носить маску. Это требуется для того, чтобы защищать окружающих.

Вакцина же и приобретенный иммунитет защищают самого вакцинированного.

Анна Попова отметила, что сегодня россияне чаще всего заражаются ковидом внутри своей семьи. Она отметила, что россияне не ответственно ведут себя, когда кто-то из близких заболевает. "Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит", - считает она. Глава ведомства также напомнила, что март-апрель - это время активизации вирусных инфекций. Например, заметно увеличение заболеваемости вирусом гриппа В.