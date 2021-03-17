Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Ситуация эпидемическая стабилизируется, - сказала Анна Попова. - Количество заболевших ежедневно снижается. Но вместе с тем ситуация остается напряженной".

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 4,4 млн случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 8 998 случаев. Чуть больше 4 млн человек выздоровели, 93,4 тысячи скончались.