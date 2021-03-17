Посла России в США пригласили в Москву на консультации

Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они проводятся с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Захарова напомнила о том, что новая администрация находится у власти в США уже почти два месяца, и это повод постараться оценить, "что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые Вашингтон в последние годы по сути дела завел в тупик. Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации этих связей.