Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов

Греция готова уже в мае начать принимать туристов из России. Для этого путешественникам придется представить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, Афины приняли решение считать российский препарат "Спутник V" равным европейским вакцинам. "Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания", - отметил Теохарис.

Он напомнил, что вакцинация не является обязательной для туристов, однако прививка позволит избежать ряда формальностей. Так, активному путешественнику не придется каждый раз проходить тестирование на коронавирус. "Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления", - отметил греческий министр.

По его словам, выдаваемый сейчас в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык, чтобы можно было удостовериться, что именно предоставивший его турист сделал прививку.

Теохарис также напомнил, что в Греции действуют определенные санитарные протоколы, которые должны соблюдать все, в том числе туристы.

Министр отметил, что Греция готова открыть свои границы для россиян 14 мая, а если эпидемиологическая ситуация позволит, то и раньше. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить", - заявил Теохарис. "Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами", - добавил он, отметив, что в этом году ожидается жесткая конкуренция за туристов.