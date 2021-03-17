Новости

В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
Мишустин выделил Калмыкии почти 250 млн на водопровод и жилой дом 12:05
Видео: В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи 12:04
Горбачев назвал распад СССР нарушением "воли всего народа" 12:02
Ефимов: В Москве уровень безработицы составляет менее 1% 11:52
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта 11:51
"Свинку Пеппу" продлили до 2027 года 11:45
В Ленобласти учителя физики задержали за домогательства к ученикам 11:36
Вышел русский трейлер драмы с Энтони Хопкинсом "Отец" 11:21
Челябинскому замминистра предъявили обвинение по делу шорт-трека 11:17
Совфед отменил возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом 11:14
Оперштаб: Еще 1595 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов 11:04
Эпидемиолог: как сочетать прививки от клещевого энцефалита и от COVID-19 10:52
Робот-Пушкин будет читать стихи на ВДНХ 10:40
В Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю 10:34
В Волгограде обрушилась часть мельницы, пережившей Сталинградскую битву 10:32
СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Красноярском крае 10:30
Сериал "Чужестранка" продлен на седьмой сезон еще до премьеры шестого 10:26
На юге столицы автомобиль сбил трех пешеходов на пешеходном переходе 10:22
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 10:20
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее 10:14
В Уфе вынесли приговор по заказному убийству топ-менеджера предприятия 10:10
На юге России от коронавируса привьют 4000 сотрудников военкоматов 09:53
В Москве автомобиль сбил двух человек на автобусной остановке 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 11:04
Рубрика: В мире

Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов

Текст: Юрий Когалов

Греция готова уже в мае начать принимать туристов из России. Для этого путешественникам придется представить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.

Фото: РИА Новости
В Ростуризме назвали ожидаемые сроки восстановления международного туризма

По его словам, Афины приняли решение считать российский препарат "Спутник V" равным европейским вакцинам. "Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания", - отметил Теохарис.

Он напомнил, что вакцинация не является обязательной для туристов, однако прививка позволит избежать ряда формальностей. Так, активному путешественнику не придется каждый раз проходить тестирование на коронавирус. "Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления", - отметил греческий министр.

По его словам, выдаваемый сейчас в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык, чтобы можно было удостовериться, что именно предоставивший его турист сделал прививку.

Теохарис также напомнил, что в Греции действуют определенные санитарные протоколы, которые должны соблюдать все, в том числе туристы.

Министр отметил, что Греция готова открыть свои границы для россиян 14 мая, а если эпидемиологическая ситуация позволит, то и раньше. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить", - заявил Теохарис. "Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами", - добавил он, отметив, что в этом году ожидается жесткая конкуренция за туристов.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Рябков назвал бездоказательными заявления о "вмешательстве" РФ в выборы в США
Косачев избран вице-спикером Совфеда
За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах
ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США