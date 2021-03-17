Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы

Обвинения разведсообщества Соединенных Штатов в адрес России во вмешательстве в американские выборы безосновательны. Об этом посольство России в Вашингтоне написало на своей странице в Facebook, комментируя доклад об иностранных угрозах выборам 2020 года.

По словам дипломатов, доклад представляет собой очередной набор обвинений, без фактов или конкретных доказательств. "Выводы о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности", - отмечается в заявлении.

В посольстве обращают внимание, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. США возлагают ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков, что вряд ли соответствует предложенному Москвой равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов.

Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений, подчеркивает российская сторона.