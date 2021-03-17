Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд

Прокурорами вскрыта четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 90 тысяч фактов несоблюдения государственными служащими установленных запретов и ограничений. Об этом сообщил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, в связи с выявленными коррупционными проступками по представлениям прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 35 тысяч чиновников, 507 уволено по причине утраты доверия.

Что касается работы по возмещению ущерба от действий коррупционеров, то в прошлом году прокуроры предъявили в суды иски на сумму более 84 млрд руб. Причем по словам, Краснова, подавляющая часть из них - 74 млрд рублей - в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.