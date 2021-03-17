Путин: Нельзя оставлять без внимания факты домашнего насилия

Президент Владимир Путин призвал прокуроров не оставлять без внимания факты домашнего насилия.

"В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, это надо отметить, совершены членами их семей", - подчеркнул глава государства, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Путин попросил работников ведомства в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования.