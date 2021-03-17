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Рубрика: Власть

Путин: Нельзя оставлять без внимания факты домашнего насилия

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин призвал прокуроров не оставлять без внимания факты домашнего насилия.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, это надо отметить, совершены членами их семей", - подчеркнул глава государства, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Путин попросил работников ведомства в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Генпрокуратура

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