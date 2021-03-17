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17.03.2021 14:57
Рубрика: Власть

Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда

Текст: Кира Латухина

В прошлом году, несмотря на пандемию, удалось избежать всплеска невыплат зарплат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры, поручив продолжить мониторинг рынка труда.

Фото: iStock
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За очень непростой 2020 год удалось улучшить ряд определяющих показателей, оценил Путин. Прокуроры защитили социальные права более миллиона граждан. "Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по зарплате", - сказал он.

"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда", - констатировал президент, отметив и роль поддержки со стороны государства.

Путин подчеркнул, что "нужно и впредь вести тщательный мониторинг состояния рынка труда".

Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Охрана труда Правительство Генпрокуратура Президент Рынок труда

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