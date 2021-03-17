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17.03.2021 15:01
Рубрика: Экономика

Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что много острых вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди них президент назвал неоправданный рост тарифов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы опасно. Я говорю о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качественного обслуживания, попытки безосновательного распределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров", - сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Госуправление Президент

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