Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ

Владимир Путин заявил, что много острых вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди них президент назвал неоправданный рост тарифов.

"Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы опасно. Я говорю о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качественного обслуживания, попытки безосновательного распределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров", - сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.