Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов

Президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, потребовал обратить внимание на использование в преступных целях цифровых финансовых активов.

Глава государства, просматривая проект итогового решения коллегии, выделил в нем один, как он выразился, "достаточно новый, но существенный" момент - принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств цифровых финансовых активов. "Преступные элементы все чаще и чаще пользуются цифровыми финансовыми активами. На это, безусловно, нужно с коллегами из других ведомств, в том числе с финмониторингом, обратить самое пристальное внимание", - указал Путин.