Путин принял участие в запуске Таласского золоторудного комбината в Киргизии

Проект Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" в Киргизии станет символом успешного развития отношений Москвы и Бишкека и внесет большой вклад в экономику региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на тожественной церемонии, в ходе которой российский лидер и его киргизский коллега Садыр Жапаров по видеосвязи дали старт работе нового предприятия.

Проект, реализуемый российской "Группой Альянс" при поддержке Банка ВТБ, по объему инвестиций является одним из крупнейших в истории российско-киргизского экономического сотрудничества.

"Начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами", - сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, "что речь действительно идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка 600 миллионов долларов".

Кроме того, на Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться самые передовые технологии и оборудование, что позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год, отметил Путин. На комбинате создается более тысячи рабочих мест, а малые и средние предприятия Таласской области будут обеспечены выгодными заказами, добавил он.

Выиграет в госбюджет Киргизии, продолжил российский лидер. "Комбинат уже перечислил в киргизскую казну 100 миллионов долларов в качестве платы за лицензию на использование месторождения "Джеруй". По имеющимся оценкам, в дальнейшем налоговые платежи в бюджет Киргизии действительно вырастут и составят примерно 70 миллионов долларов в год", - сказал он.

"Реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами", - считает Путин.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов.