Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в России

Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров всех уровней оперативно реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране и на проявления национализма.

"Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму", - обративлся глава государства к прокурорам на расширенном заседании коллегии ГП РФ.

Как напомнил Путин, что на состоявшихся ранее коллегиях ФСБ и МВД он уже отмечал, что в этом году пройдут очередные парламентские выборы. "Обеспечить соблюдение законности в период их подготовки и проведения - также ваша прямая обязанность", - сказал глава государства.