Путин призвал прокуроров реагировать на все факты давления на бизнес

Президент Владимир Путин призвал прокуроров повышать качество работы по защите прав предпринимателей, "в целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды".

"Прошу реагировать на все факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, в среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей", - заявил глава государства, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, на контроле надо держать обоснованность разного рода проверок в отношении предприятий. На этом направлении работу прокуратуры Путин назвал достаточно эффективной.