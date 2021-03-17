"Реал" снова обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" во второй раз победил "Аталанту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1:0, а во втором испанцы выиграли 3:1.

"Аталанте" в обеих встречах откровенно не везло. В домашнем поединке итальянцы остались в меньшинстве уже на 17-й минуте, хотя удаление Ремо Фройлера было, по меньшей мере, спорным. А в Мадриде судья Данни Маккели дал свисток на перерыв во время опасной атаки бергамасков, а во второй половине назначил пенальти в ворота гостей, хотя нарушение, как показалось, было за пределами штрафной.

Как бы то ни было, "Реал" обыграл "Аталанту" на своем поле благодаря голам Карима Бензема, Серхио Рамоса и Марко Асенсио. У гостей отличился Луис Мурьель, вместо которого на 84-й минуте на замену вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0. Забивали Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.