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17.03.2021 01:01
Рубрика: Спорт

"Реал" снова обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" во второй раз победил "Аталанту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1:0, а во втором испанцы выиграли 3:1.
Фото: EPA-EFE/JuanJo Martin Фото: EPA-EFE/JuanJo Martin
Фото: EPA-EFE/JuanJo Martin

"Аталанте" в обеих встречах откровенно не везло. В домашнем поединке итальянцы остались в меньшинстве уже на 17-й минуте, хотя удаление Ремо Фройлера было, по меньшей мере, спорным. А в Мадриде судья Данни Маккели дал свисток на перерыв во время опасной атаки бергамасков, а во второй половине назначил пенальти в ворота гостей, хотя нарушение, как показалось, было за пределами штрафной.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
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Как бы то ни было, "Реал" обыграл "Аталанту" на своем поле благодаря голам Карима Бензема, Серхио Рамоса и Марко Асенсио. У гостей отличился Луис Мурьель, вместо которого на 84-й минуте на замену вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0. Забивали Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.

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