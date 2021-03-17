Мадридский "Реал" впервые за три года сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Испанцы дважды победили "Аталанту" (1:0, 3:1) и вышли в следующий раунд плей-офф.

Безусловно, у команды Зинедина Зидана больше опыта, чем у итальянцев, да и по составу она сильнее. Однако бергамаскам в обеих встречах жутко не везло. На своем поле они остались в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера в начале игры и пропустили единственный мяч в концовке. В ответном матче Данни Маккели дал свисток на перерыв во время опасной атаки "Аталанты", а во второй половине назначил пенальти в ворота гостей, хотя нарушение, как показалось, было за пределами штрафной.

Впрочем, главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не выглядел сильно расстроенным после поражения. Понять его можно: "Аталанта" всего во второй раз в истории участвовала в Лиге чемпионов, и оба раза доходила в ней до плей-офф. Кроме того, команда все еще продолжает борьбу за попадание в четверку по итогам сезона и пробилась в финал Кубка Италии.

- Нам есть за что биться в ближайшие пару месяцев. И это здорово, что у ребят такая мотивация. Я не жалею о выборе состава на матчи с "Реалом". Просто нельзя допускать столько ошибок, вот и все, - считает Гасперини. - В любом случае, Лига чемпионов - это фантастический опыт для всех: тренера, футболистов, клуба. У нас была возможность сыграть против лучших в Европе.

Что касается "Реала", то мадридская команда в очередной раз доказала: она умеет добиваться результата в важнейших матчах. А ведь несколько недель назад журналисты прямо на пресс-конференции интересовались у главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, когда он собирается подавать в отставку. После этого футболисты Зидана выдали серию из четырех побед в Примере, сократили отставание от лидера "Атлетико" до шести очков и уверенно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Поздравляю игроков, поскольку они отлично действовали от начала и до конца против команды, требующей от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться и контролировать мяч. Да, в концовке итальянцы создали ряд моментов, но мы не дали им развернуться, - отметил на пресс-конференции Зидан.

Отдельно тренер "Реала" отметил игру Луки Модрича. Хорват отметился голевой передачей и был признан лучшим футболистом матча. К слову, недавно испанские СМИ сообщили, что Модрич близок к подписанию нового контракта с "королевским клубом".

- Модрич и Кроос - феноменальная пара опорников. Если говорить конкретно о Луке, то это фантастический исполнитель. Ему 35, но на поле этого совсем не видно, - похвалил своего подопечного Зидан.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха с тем же счетом, что и в первом матче - 2:0. Отличились Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.

Благодаря этому результату "Сити" повторил рекорд Лиги чемпионов, установленный 25 лет назад "Аяксом". В сезоне 1995/96 амстердамцы пропустили лишь один мяч в стартовых восьми играх турнира. Такие же показатели сейчас у "горожан".

Продолжает бить рекорды и главный тренер клуба из Манчестера Хосеп Гвардиола. Команды этого специалиста забивают 100 и больше мячей в сезоне 12-й раз подряд. Кроме того, Гвардиола выиграл 82-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Больше побед только у Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

"Реал" впервые за три года вышел в четвертьфинал главного еврокубкового турнира

- Лига чемпионов - очень сложный турнир, но мы уверены в себе. У нас много умных игроков вроде Фила Фодена, Бернарду Силвы, которые помогают команде как в атаке, так и в обороне. Мы пропустили лишь от "Порту" - это впечатляет. Для "Сити" это огромный шаг вперед. Много двигаются все, не только форварды. Я доволен, - сказал Хосеп Гвардиола.

Оставшиеся два участника четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов определились накануне по итогам матчей "Бавария" - "Лацио" и "Челси" - "Атлетико", результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Жеребьевка 1/4 финала пройдет завтра в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало - в 14.00 по московскому времени.

Добавим, что сегодня вечером состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Пройдут следующие игры: "Мольде" - "Гранада" (счет первого матча 0:2), "Шахтер" - "Рома" (0:3), "Арсенал" - "Олимпиакос" (3:0), "Динамо" Загреб - "Тоттенхэм" (0:2), "Милан" - "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Вильярреал" - "Динамо" Киев (2:0), "Янг Бойз" - "Аякс" (0:3), "Рейнджерс" - "Славия" (1:1).