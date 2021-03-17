Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Пользователи платформы - стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, институты развития, научные и образовательные учреждения. Заммэра рассказала:

"Больше 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, зарегистрировавшись на портале i.moscow. 14 тысяч из них работают в Москве, еще шесть тысяч - это партнеры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая".

Напомним, платформа i.moscow появилась в 2019 году. Ее создали для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. Здесь доступны специальные сервисы, позволяющие решать самые разные практические задачи. Например, с их помощью можно найти деловых партнеров, заказчиков и инвесторов, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.

"Портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в городе. Учреждения и компании активно пользуются его возможностями. Например, с момента запуска портала подано более 10 тысяч заявок на получение мер поддержки от Правительства Москвы в электронной форме. При этом число сервисов, программ развития для высокотехнологичных компаний постоянно увеличивается", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.