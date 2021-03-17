Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

Новости

Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае 09:09
ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования 09:01
В Подмосковье задержали владельца подпольной нарколаборатории 09:01
В Осло ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 08:56
В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников 08:39
В Австралии зафиксировали случаи сильной аллергии после вакцины AstraZeneca 08:32
В Челябинской области восстановили движение поездов после схода вагонов 08:17
Названы регионы, в которых пандемия работе не помеха 08:07
Instagram введет новую политику для защиты детей 07:49
Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП 07:25
Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть 07:15
Капризов набрал 25-е очко в сезоне 06:56
Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан 06:24
Малкин получил травму в матче против "Бостона" 06:16
Посольство РФ назвало безосновательными заявления США о вмешательстве в выборы 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 08:17
Рубрика: Экономика

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

Текст: Любовь Проценко
Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Пользователи платформы - стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, институты развития, научные и образовательные учреждения. Заммэра рассказала:

"Больше 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, зарегистрировавшись на портале i.moscow. 14 тысяч из них работают в Москве, еще шесть тысяч - это партнеры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая".

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве стартовало строительство научно-технологического кластера "Воробьевы горы"

Напомним, платформа i.moscow появилась в 2019 году. Ее создали для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. Здесь доступны специальные сервисы, позволяющие решать самые разные практические задачи. Например, с их помощью можно найти деловых партнеров, заказчиков и инвесторов, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.

"Портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в городе. Учреждения и компании активно пользуются его возможностями. Например, с момента запуска портала подано более 10 тысяч заявок на получение мер поддержки от Правительства Москвы в электронной форме. При этом число сервисов, программ развития для высокотехнологичных компаний постоянно увеличивается", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Посольство РФ назвало безосновательными заявления США о вмешательстве в выборы
В России узаконили просветительскую деятельность
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты