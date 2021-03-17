До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран

Мосэкомониторинг зафиксировал повышение концентраций взвешенных частиц РМ 10. Причем рост значений наблюдались по всему городу. Специалисты не исключают, что это может быть связано с пыльными бурями, бушующими в Казахстане, Китае, Катаре и других странах.

Как рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, повышение концентраций этого вида загрязнителя воздуха наблюдалась днём в среду, 17 марта. Повышенный уровень концентраций взвешенных частиц РМ 10 зафиксировали все автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, измеряющие этот показатель. Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.

Тем не менее, для изучения состава пыли передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы взвешенных частиц. Специалисты заверили, что ситуации с дальним переносом пылевых частиц не уникальны. Так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары. Пустынные пески также часто оказываются на евразийском континенте.

По состоянию на 17:00 17.03.2021 максимальные разовые концентрации не превышали установленный норматив и составили 108 - 245 мкг/м3 или 0,4-0,8 ПДКмр. Роста концентраций других загрязняющих веществ, в т.ч. РМ2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений.

Напомним, что данные о концентрациях РМ10 и других веществ доступны в режиме онлайн на сайте www.mosecom.mos.ru.