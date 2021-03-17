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17.03.2021 19:08
Рубрика: Общество

До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран

Текст: Ирина Огилько
Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP
Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP

Мосэкомониторинг зафиксировал повышение концентраций взвешенных частиц РМ 10. Причем рост значений наблюдались по всему городу. Специалисты не исключают, что это может быть связано с пыльными бурями, бушующими в Казахстане, Китае, Катаре и других странах.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
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Как рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, повышение концентраций этого вида загрязнителя воздуха наблюдалась днём в среду, 17 марта. Повышенный уровень концентраций взвешенных частиц РМ 10 зафиксировали все автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, измеряющие этот показатель. Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.

Тем не менее, для изучения состава пыли передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы взвешенных частиц. Специалисты заверили, что ситуации с дальним переносом пылевых частиц не уникальны. Так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары. Пустынные пески также часто оказываются на евразийском континенте.

По состоянию на 17:00 17.03.2021 максимальные разовые концентрации не превышали установленный норматив и составили 108 - 245 мкг/м3 или 0,4-0,8 ПДКмр. Роста концентраций других загрязняющих веществ, в т.ч. РМ2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений.

Напомним, что данные о концентрациях РМ10 и других веществ доступны в режиме онлайн на сайте www.mosecom.mos.ru.

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