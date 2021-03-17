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Рубрика: Спорт

Два столичных легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics

Текст: Ирина Огилько

Два легкоатлетических турнира, проведенных при поддержке департамента спорта Москвы в 2021 году, вошли в ТОП-15 текущего международного рейтинга World Athletics. Об этом сообщила пресс-служба Москомспорта.

Москвичам предложили выбрать компанию и формат тренировок, а также темы дополнительных занятий

Как рассказали в пресс-службе, речь идет о Фестивале прыжков с шестом (21 февраля 2021 года, 12 место в рейтинге WA, 9583 балла) и Кубке Москвы по прыжкам в высоту (28 февраля 2021 года, 14 место, 9352 балла).

"Рейтинг World Athletics в категории Special competitions учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а те старты, в рамках которых проводятся, как правило, соревнования только по одной дисциплине. Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать все происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград, - рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. - У города колоссальный опыт проведения таких специализированных состязаний. Тот же Кубок Москвы по прыжкам в высоту в конце февраля прошел уже в 25 раз. Отсюда и результат: международное признание".

Входят в ТОП-15 и еще несколько соревнований, проводивших при поддержке Москомспорта, среди них турнир по прыжкам в высоту "Битва полов" (Москва, 24 января, 9 место в рейтинге) и Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина (Челябинск, 19 января, 10 место). Первая позиция остается за международными соревнованиям в прыжках с шестом, которые прошли во французском Руане 6 февраля.

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