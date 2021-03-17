Двое пассажиров перевернувшегося под Рязанью автобуса попали в реанимацию

Под Рязанью 18 человек получили травмы в перевернувшемся междугороднем автобусе. Прокуратура и СУ СК по региону начали доследственные проверки.

По информации облпрокуратуры, в момент аварии в салоне автобуса, следовавшего из Москвы в Пензу, находились 58 человек. В результате аварии 18 получили травмы средней тяжести, сообщает надзорное ведомство. Все пострадавшие были направлены в больницы Рязани. Остальные размещены в школе села Кирицы.

Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в ОКБ, шестерым потребовалась госпитализация. Причем двое находятся в реанимации.

Авария произошла примерно в 1:30 на 226 километре трассы М-5 "Урал" около населенного пункта Ушаково. Предварительно, автобус Setra занесло, в результате чего он опрокинулся. Детей среди пассажиров не было.

Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров в междугородных рейсах и содержания автомобильных дорог.

Собственную проверку начали и следователи СУ СК по региону.