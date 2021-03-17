Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в первом тайме матча 23-го тура Премьер-лиги в гостях против ЦСКА.

Счет в этой встрече открыли армейцы: отличился экс-форвард "сине-бело-голубых" Саломон Рондон. Впрочем, всего через несколько минут Дзюба сравнял счет. Он же мог вывести питерцев вперед, но на 45-й минуте не забил с пенальти: с ударом Артема справился Игорь Акинфеев.

К перерыву счет в матче принципиальных соперников ничейный - 1:1.