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17.03.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит"

Текст: Артур Нанян
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в первом тайме матча 23-го тура Премьер-лиги в гостях против ЦСКА.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
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Счет в этой встрече открыли армейцы: отличился экс-форвард "сине-бело-голубых" Саломон Рондон. Впрочем, всего через несколько минут Дзюба сравнял счет. Он же мог вывести питерцев вперед, но на 45-й минуте не забил с пенальти: с ударом Артема справился Игорь Акинфеев.

К перерыву счет в матче принципиальных соперников ничейный - 1:1.

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