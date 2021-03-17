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17.03.2021 23:56
Рубрика: Общество

"Танчики" на большом экране

Геймерам открыли доступ в кинотеатры
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8408)
Киносеть "Каро-фильм" предложила геймерам новую услугу - бронирование кинозалов для геймеров, широко разрекламировав новинку. Не прошло и недели, как нашлись первые арендаторы. Кто готов рубиться в компьютерные игры на большом экране, для чего кинотеатры пустили игроманов, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В России около 60 миллионов геймеров. Из них не менее 1,5-2 миллионов человек - москвичи. "В компьютерные игры играют любители и профессионалы, каждый третий игрок мечтает на этом зарабатывать, - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации импакт-инвесторов Михаил Палей. - Киберспорт привлекателен для инвесторов, до пандемии был настоящий бум. Вот кинотеатры и решили воспользоваться этим". Председатель ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин рассказал "РГ", что ставка на геймеров - скорее способ привлечь молодое поколения в кинотеатры. "Аудитория геймеров большая, зачастую это молодые люди, которые дальше своего компьютера не ходят, - говорит Березин. - Игра сделает кинотеатр для них родным местом, и они созреют для просмотра кино". Минимальное время аренды два часа. Стоимость зала вместимостью 40 мест - 12 тысяч рублей в будни и 15 тысяч в выходные. Предложение уже оценили. "21 марта пройдут игры для выхода в финал Всероссийского кибер-чемпионата школьников", - рассказал "РГ" основатель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов. По его словам, не только показы матчей возможны в кинотеатрах, арендаторами могут стать и любители "Танчиков".

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