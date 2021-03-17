Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой

В начале марта для 600 московских старшеклассников и студентов колледжей начались учебные сборы в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Учебные сборы длятся пять дней. Своими впечатлениями о знакомстве с военной службой школьники и студенты колледжей поделились с корреспондентом "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки столицы, в каждой образовательной организации Москвы создана учебно-материальная база для проведения занятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к военной службе. Итогом подготовки являются пятидневные учебные сборы. В начале 2020-2021 учебного года сборы проводились дистанционно. В них участвовали более 20 тысяч обучающихся. Из них 4,5 тысячи человек воспользовались платформой Московского центра "Патриот.Спорт", ребята в виртуальном формате проходили уроки по выполнению начального упражнения из автомата Калашникова, тактике, оказанию медицинской помощи в чрезвычайной ситуации, защите от оружия массового поражения и другие. И лишь в начале марта начались оффлайн сборы.

Как рассказал ученик Кадетской школы-интерната № 1 Никита Рустамов, участие в реальных военно-полевых сборах помогли почувствовать воинский дух. "Получил навыки управления грузовым военным автомобилем, углубил знания по оказанию первой доврачебной помощи. Теперь умею ориентироваться на местности в любое время суток с помощью компаса, знаю способы выживания в лесу, - рассказывает Рустамов. - Думаю, никого из курсантов не оставил равнодушным симулятор прыжка с парашютом: это позволяет отработать элементы десантирования. Впечатлил тренажер военной техники с возможностью визуализации местности, а также понравился интерактивный тир.

Профессия военного - это не только умение ходить строевым шагом, стрелять и носить военную форму, но и получение достойного профессионального образования. Мы на практике закрепили полученные в школе знания и навыки. И, конечно, жалко, что с нами не было наших офицеров-воспитателей. Они бы оценили наши успехи.

Приобрел новых друзей и впервые прыгнул с парашютом студент Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина Юрий Лаптев. "Понравилось работать в команде и узнавать что-то новое из сферы военных дисциплин. Например, я узнал, как управляться с парашютом и стрелять из пневматической винтовки.

Но больше всего мне запомнились соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова.

А для Георгия Чигладзе, ученика 10 "В" класса школы № 1353 Зеленограда, пятидневные сборы оказались похожими на спортивный лагерь. "Здорово, если бы такие проекты проводились чаще, например, зимой и летом. И если бы мне предложили еще раз поучаствовать в сборах и стать частью большой команды, я бы точно согласился, - рассказывает десятиклассник. - Ведь, учебные сборы - это отличная возможность проявить себя и получить новые навыки. Я, например, за это время стал более дисциплинированным, ответственным и даже физически более крепким. Этому способствовали ежедневные спортивные занятия. Мы приседали, отжимались, работали на виртуальных и реальных тренажерах, а еще мы участвовали в творческих конкурсах и викторинах. Ребята исполняли песни и читали стихотворения. Здорово, что участников творческих испытаний поддерживал весь взвод. Учебные сборы для меня стали чем-то вроде спортивного лагеря.

Напомним, что в 2019-2020 учебном году учебные сборы проходили на базе соединений и воинских частей Западного военного округа, учебно-спортивных центров ДОСААФ России и образовательных организаций, среди которых образовательный центр "Патриот" Московского центра "Патриот.Спорт". В занятиях приняли участие свыше 28 тысяч учащихся московских школ и колледжей.