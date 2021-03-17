Как в Центральной России решают проблемы с качеством школьных обедов

Поставлять питание во все школы Липецка отказался предприниматель, выигравший это право на торгах. В то, что порцию нормального горячего блюда можно приготовить на 35 рублей, не поверили местные власти.

Васиф Мамедов участвовал в аукционах как ИП и гендиректор ООО "Карт-Бланш". Стартовую цену понизил на 30 и более процентов. Победил. И сразу вызвал подозрения у мэрии и городского совета депутатов. Глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что обеспокоена ситуацией и как чиновник, и как мама троих школьников. Предпринимателя не раз приглашали в администрацию города, предупреждали, что качество блюд, которые он будет поставлять в школы, подвергнут самому тщательному контролю.

В итоге он не подписал документы на поставку обедов сначала в 29 школ, затем и в остальные 19. В городском департаменте образования сообщили, что заключат контракты с поставщиками, с которыми сотрудничали ранее.

Тем временем в соседних регионах проверяют сами школьные столовые и то, что там подают. Напомним, всем ученикам начальных классов положено горячее питание один раз в день. Средства на это выделяют из федерального бюджета.

В Воронежской области сотрудники Роспотребнадзора посетили более половины школ и поставщиков питания. Главной проблемой пищеблоков оказалось "отсутствие условий для личной гигиены" ребят. Иными словами, не у всех получается перед едой вымыть и обработать антисептиком руки. Треть фирм, завозящих продукты, не соблюдала требования к их перевозке и хранению. В каждой пятой столовой на столах оказались вовсе не те блюда, которые были согласованы в меню. Кроме того, как рассказал руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, животные белки в школьных обедах нередко заменяли колбасными изделиями, а свежие фрукты - кондитерскими. Калорийность детского рациона искусственно завышается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов, а это провоцирует ожирение.

Животные белки в школьных обедах нередко заменяли колбасой, а свежие фрукты - сдобой

Общественная палата региона провела анкетирование родителей, собрав более 452 тысяч отзывов о бесплатном горячем питании для младшеклассников. В большинстве случаев работой школьных столовых взрослые были довольны. Претензии предъявлялись к качеству и температуре блюд, нехватке антисептика. Воронежцы направили в Общественную палату РФ предложения по коррекции меню с учетом современных требований к питанию.

Как изменить школьные обеды, чтобы они оставались полезными и при этом нравились детям, думают и в Иванове. Не секрет, что сбалансированную и приготовленную по всем врачебным стандартам еду дети зачастую игнорируют. Так, свежее анкетирование в СОШ N 14 показало, что ученики больше всего любят картошку фри, пельмени и пиццу.

- Обычно дети хорошо едят творожную запеканку, картофельное пюре, куриные котлеты и фрукты. Бывает, что родители просят что-то заменить в составе блюд или разнообразить меню. Стараемся всегда идти навстречу и оперативно решать такие вопросы, - отметила директор школы Ольга Чибизова.

Жареное детям не положено по нормам, поэтому вторые блюда здесь готовят на пару или запекают в пароконвектоматах. В столовой установлены мармиты - емкости, сохраняющие блюда теплыми. Повара накрывают столы точно ко времени прихода очередной смены, чтобы еда не успела остыть.

В некоторых общеобразовательных учреждениях города пробуют учитывать в меню пищевую аллергию или особенности, продиктованные религией. Так, в СОШ N 18 полностью исключили из блюд свинину, заменив ее другими видами мяса. В 62-й школе вводят меню свободного выбора для старшеклассников.

Мэр Иванова Владимир Шарыпов призвал директоров уделить пищеблокам более пристальное внимание, чтобы разнообразить не только меню, но и подачу блюд. А поскольку жалобы на холодную еду иногда все-таки проскальзывают, школам дополнительно выделят из горбюджета пять миллионов рублей на обновление оборудования, в том числе на покупку столов с подогревом.