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Текст:   Сергей Жуков 
10:39 17.03.2021

Однокомнатная квартира или студия: что выгоднее сдавать в аренду

В Москве застройщики все чаще предлагают покупателям студии. Многие берут такое жилье, чтобы заработать. Выгодно ли сдавать малогабаритную квартиру?

Как рассказала "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, однокомнатные квартиры обычно сдаются на несколько тысяч рублей дороже студий. "Другими словами, собственники "однушек" могут заработать на своей недвижимости больше, чем владельцы студий, - объясняет она. - Если же речь идет о покупке жилья с целью последующей сдачи в аренду, то студии можно назвать более удачным капиталовложением".

Дело в том, что "однушки" в новостройках значительно дороже студий. По словам Литинецкой, в массовом сегменте покупка малогабаритной квартиры обойдется дешевле на 31,3%, в бизнес-классе - на 28,7%, в премиум-классе - на 46,6%, а в элитном - на 40,3%. Таким образом, студии характеризуются лучшей окупаемостью.

Фото: iStock
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Востребованность арендного жилья, отмечает эксперт, сильно зависит от локации. Например, в спальных районах Москвы большим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Их чаще снимают молодые семьи с детьми, для которых изолированная комната - необходимость. Собственники студий быстрее находят арендаторов в центре города. Здесь предпочитают обустраиваться молодые люди, строящие карьеру. Поэтому им важно жить внутри Третьего транспортного кольца - недалеко от своего офиса. Также центр отличается разнообразием кафе, баров и клубов, а молодежь - целевая аудитория этих заведений.