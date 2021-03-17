Под Курском умер ребенок, которого подожгла мать

В Курске умер восьмилетний мальчик, которого подожгла собственная мать. В СУ СК по региону сообщили, что на 31-летнюю женщину, которая сначала облила ребенка горючей жидкостью, а потом подожгла, завели уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

Трагедия произошла 15 марта во дворе дома в Железногорском районе, где жила семья

После поджога женщина сбила пламя и вызвала ребенку "скорую". Мальчика госпитализировали сначала в районную больницу, потом - в областную.

Ребенок получил термические ожоги третьей степени и умер, несмотря на усилия врачей. Его мать задержана, скоро будет решаться вопрос о ее аресте.