Ущерб от масштабной гибели рыбы в Воронежском биосферном заповеднике оценят в рамках уголовного дела. Его наконец возбудили в Липецкой области - по месту нахождения предприятий, которые называют главными виновниками экологической катастрофы.

Как ранее сообщала "РГ", в начале декабря река Усмань в границах заповедника покрылась "ковром" из мертвой рыбы. Окуни, щуки, плотва, красноперка, представители исчезающих видов вроде украинской миноги и подкаменщика всплыли вверх брюхом и вмерзли в лед. Вода имела необычный цвет и пахла нечистотами. Ученые взяли пробы и обратились во все природоохранные инстанции, в полицию, прокуратуру и администрацию Липецкой области.

Лабораторные анализы показали, что предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воде были превышены в десятки раз. По марганцу - в 60 крат, по фенолу - в 38, по меди - в 22, и так далее... Стало ясно: выше по течению произошел залповый сброс плохо очищенных стоков.

- Содержание кислорода в воде было в 3,7 раза ниже нормы. Говоря простым языком, химия его связала, лед закрыл поступление кислорода из атмосферы, и вся рыба задохнулась, - пояснила начальник научного отдела заповедника Наталья Ромашова.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора установило, что грязные стоки поступили с очистных сооружений в городе Усмани (их обслуживает ОГУП "Лицецкоблводоканал") и от тепличного комплекса ООО "Овощи Черноземья".

Как рассказали побывавшие на обоих объектах активисты Общероссийского народного фронта, от хозяйства были прорыты каналы к речке - через поля и село Бочиновка. На момент рейда сливать туда отходы тепличного производства уже прекратили. А вот стоки из городских очистных сооружений по-прежнему сбрасывались в прибрежной зоне Усмани. Оборудование изношено на 90 процентов, его мощность не отвечает потребностям райцентра, отмечали ранее региональные власти. Новые очистные надеются ввести в строй летом.

По словам специалистов, подобной экологической катастрофы не было за всю историю заповедника

Управление экологии и природных ресурсов области оштрафовало "Овощи Черноземья" на 550 тысяч рублей. "Лицецкоблводоканал" по решению Росприроднадзора должен уплатить в казну 702 тысячи.

- Для довольно крупных хозяйствующих субъектов это сущие копейки. При этом, по предварительной оценке, которую специалисты Воронежского заповедника провели на одном из участков реки, ущерб только от массовой гибели рыбы составляет около 110 миллионов рублей, - подчеркнули в воронежском штабе ОНФ.

Дохлая рыба со временем разложится, канализационный запах от воды уйдет - а вот ионы металлов и формальдегиды уже осели в иле, попали в организмы птиц и животных. Под ударом кормовая база краснокнижных видов. Как все это отразится на экосистеме заповедника, сейчас сказать сложно.

Следствие установит, кто допустил нарушение правил охраны природы при эксплуатации сельскохозяйственных и промышленных объектов, какой вред нанесен природе. Между тем воронежские фронтовики призвали Минприроды и Росприроднадзор провести свою оценку ущерба.

- Нужна комплексная экологическая экспертиза с привлечением профильных институтов, оценка гидрологического и гидрохимического состояния реки и дальнейшая ее очистка за счет виновников. Необходимо оценить и последствия для реки Воронеж, в которую впадает Усмань, для грунтовых вод, питающих водозаборы столицы Черноземья, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Никита Панов. - Поначалу все надзорные органы оперативно включились в расследование ЧП. Однако их реакция ограничивается административным наказанием. Возникает ощущение, что проблему пытаются спустить на тормозах. Мы будем добиваться именно возмещения ущерба. Нужно взыскать его с виновных предприятий и направить на восстановление реки.

Прямая речь

Сергей Кочетов, замдиректора Воронежского биосферного заповедника:

- Наш заповедник существует почти 100 лет и занимает более 31 тысячи гектаров в Воронежской и Липецкой областях. Он включен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь сохранились десятки видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ. Благополучие этого островка живой природы во многом зависит от реки Усмани (приток Воронежа), берущей начало в Липецкой области. Ее протяженность в границах заповедника - 18 километров. Усмань является кормовой базой таких редких птиц, как орлан-белохвост, и особо охраняемых животных: русской выхухоли, норки, выдры, бобра. Подобной экологической катастрофы не было за всю историю заповедника.

А как у соседей?

Прокуратура Брянской области завела очередное административное дело о загрязнении Клинцов канализационными стоками. Ответственность возложена на местное коммунальное предприятие. Минувшей осенью горожане пожаловались в ОНФ на вонь от заболоченной местности возле бывшего кожевенного завода. Пустырь оказался залит нечистотами, которые попадали в речку Московку. На соседней улице из двух канализационных колодцев вытекала грязная жижа. Результаты мониторинга были направлены в мэрию, управление Росприроднадзора по Брянской области, департамент экологии и природных ресурсов региона и природоохранную прокуратуру. В феврале ведомства провели проверку, нашли нарушения на МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство города Клинцы". Местный коллектор полностью изношен и заилен. Мэрию почти год назад обязали его капитально отремонтировать. В администрации Клинцов заверяют, что коммунальщики каждый день с помощью насосов делают все, чтобы канализационные стоки не попадали на поверхность.