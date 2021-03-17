Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина

Президента "Фонда содействия безопасности" Андрея Першина отправили под стражу до 4 мая. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, суд 5 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Першину в виде заключения под стражу на два месяца.

Как написал ранее "Коммерсантъ" ссылаясь на данные следствия, Андрей Першин пытался получить со знакомого бизнесмена Сергея Мелина 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за якобы возбужденного уголовного дела.

По данным следствия, Першин, будучи хорошо знаком с Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки и оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками. Об этом президент фонда Першин - бывший сотрудник органов безопасности, сообщил бизнесмену во время встречи в офисе "ФСБ" на Полевой улице в Балашихе. За свои юридические услуги и решение проблем с правоохранителям, Першин попросил бизнесмена переводить на счет фонда по 1 миллиону в месяц в течении двух лет. Однако после этой беседы Мелин обратился уже в настоящее в Управление собственной безопасности ФСБ. После того как бизнесмен перевел первый транш в 100 тысяч рублей на счет фонда, Першин был задержан.