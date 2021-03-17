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17.03.2021 20:47
Рубрика: Культура

В гости к Платонову

Программу масштабного фестиваля искусств обнародовали в Воронеже
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Лучшие спектакли года, концерты известных музыкантов, выставка авангарда и книжная ярмарка - Платоновфест-2021 обещает подтвердить статус одного из ведущих культурных форумов страны. Из-за пандемии его проведут в три этапа. В апреле - гастроли Большого театра, в июне - российская программа, в сентябре - зарубежная.

О весенних показах балета "Укрощение строптивой" объявили ранее, более 80 процентов билетов уже продано. Цены ниже московских, поэтому постановка Жана-Кристофа Майо на музыку Шостаковича привлекает не только жителей Черноземья.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
В Петербурге пройдет фестиваль документального кино "Артдокфест"

С 3 по 20 июня в Воронеже покажут громкие премьеры, отмеченные Ассоциацией театральных критиков и жюри "Золотой маски" по итогам 2020 года. Среди них "Все тут." Дмитрия Крымова (театр "Школа современной пьесы", Москва) и "Идиот" Андрея Прикотенко (театр "Старый дом", Новосибирск), "Сын" Юрия Бутусова (РАМТ) и "Братья Карамазовы" Льва Додина (МДТ). "Братья Карамазовы" - грандиозное театральное событие не просто последнего года, а нескольких лет. То, чем занимается Лев Додин, - это опора русского психологического театра. Причем это не ходульный образец, а живое, страстное и молодое высказывание", - отметил худрук Платоновфеста Михаил Бычков. В отдельный блок собраны постановки по произведениям Андрея Платонова, который родился и начинал как писатель в Воронеже. Публика увидит "Ювенильное море" МХТ имени А. Чехова, "Фро" Архангельского театра кукол и "Корову" из Новокузнецка. Кроме того, приглашенные режиссеры и хореографы создадут несколько перформансов с местными артистами.

Королем музыкальной программы будет рояль. С сольными концертами выступят Николай Луганский и Сергей Тарасов, в двух дуэтах также не обойдется без пианистов: Алексей Мельников сыграет с американским виолончелистом Златомиром Фангом, Вадим Холоденко - со скрипачкой Аленой Баевой. В живописном Белом колодце - на дне отработанного мелового карьера - состоится концерт "музыки мира", хедлайнером станет фолк-проект Zventa Sventana.

Платоновфест-2021 обещает подтвердить статус одного из ведущих культурных форумов страны

Также в июне в столице Черноземья выставят картины художников группы "Бубновый валет" и снимки легенды советского фото Аркадия Шайхета. Как обычно, публику ждет большая книжная ярмарка на Советской площади, встречи с литераторами и лекции об искусстве. Ну а события с участием зарубежных артистов запланированы на 4-17 сентября. Пока эту часть программы не анонсируют подробно: ждут, когда прояснится обстановка с международным сообщением.

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