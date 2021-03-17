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Рубрика: Культура

Робот-Пушкин будет читать стихи на ВДНХ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Предоставлено пресс-службой ВДНХ Фото: Предоставлено пресс-службой ВДНХ
Фото: Предоставлено пресс-службой ВДНХ

Необычно отметить Всемирный день поэзии предлагает ВДНХ. Здесь прозвучат стихи в исполнении роботизированного Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Фото: iStock
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Как рассказали "РГ", посмотреть на робота и послушать стихи можно 21 марта с 11:00 до 20:00 на территории "Робостанции". Антропоморфный робот прочтет стихи поэта голосами известных деятелей искусства: Михаила Казакова, Олега Даля, Сергея Юрского. В программе прозвучат "Анчар", "На холмах Грузии", "Простишь ли мне ревнивые мечты", "Зима", "Зимнее утро" и другие стихотворения. Также робот Борис, который любит вести диалог с людьми, выслушает всех юных чтецов, кто хочет рассказать свое любимое произведение наизусть. Вход в павильон по билетам, участие во всех активностях бесплатное.

В это же день в Центре "Слово" в 15:00 начнется лекция "Истоки русской словесности". Историк литературы, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Михаил Свердлов расскажет, кто вдохновлял известных поэтов Золотого века, кого из своих западных коллег читали Пушкин, Лермонтов, Тютчев. В это же время в павильоне "Книги" состоится музыкально-поэтический концерт "То было раннею весной...", организованный при поддержке ГМВЦ "РОСИЗО". Под аккомпанемент фортепиано студенты музыкальных вузов исполнят русские песни и романсы на тему любви в литературе, а также арии из зарубежных опер.

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