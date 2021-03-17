Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко

В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко на два месяца, до 16 мая, сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Ирина Софинская. По ее словам, он обвиняется по ч.4, ст 159 УК РФ - в особо крупном мошенничестве. Заседание в Басманном суде назначено на 15.00.

Член исполкома Олимпийского комитета России, президент Федерации по прыжкам в воду Алексей Власенко был накануне задержан правоохранителями в Москве по подозрению в мошенничестве.