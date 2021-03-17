Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома

Около 500 компаний аккредитовал банк "ДОМ.РФ" для строительства индивидуальных домов. Возможность реализовывать проекты ИЖС с помощью ипотеки получили подрядчики в 68 регионах России. В ТОП-10 регионов по количеству аккредитованных компаний входят Московская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Новосибирская и Нижегородская области, Удмуртия, Самарская и Тюменская области, Якутия и Татарстан.

В банке "ДОМ.РФ" получить ипотеку на строительство загородного дома можно по ставке от 6,1%. Для обеспечения качества домов банком предъявляются дополнительные требования к проектам - в частности, к площади дома и участка, фундаменту, подведенным коммуникациям.

"В оформленных нами сделках преобладают дома из свайного фундамента, на них приходится около 40% выданных кредитов. Примерно 35% возводятся на ленточном фундаменте, 20% - на железобетонном", - отметил директор Ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин. Что касается внешних стен, большинство заемщиков предпочитают каркасные дома (около 35% выдач), на деревянное строительство приходится около 25%, на газоблоки - 15%, еще порядка 20% составляет доля домов со смешанным типом стен.

В банк поступило уже около 2 тысяч обращений от потенциальных заемщиков. Больше всего заявок получено из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Татарстана.