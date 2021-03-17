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17.03.2021 17:47
Рубрика: Культура

Вольтер из Казинки

Тамбовчанам откроют неожиданные детали в истории родного края
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 56(8407)
Реликвии из разрушенных храмов, дореволюционные фотографии крестьян, старинные одежду и предметы быта, сохраненные в селах Мичуринского района, увидят посетители Тамбовского областного краеведческого музея. Новая экспозиция откроется 19 марта.

Подготовили ее в рамках марафона "Регион 68 - Музей.ru...", который проходит на Тамбовщине уже несколько лет. Каждый район или город может на три месяца разместить в краеведческом свою выставку. Это позволяет показать широкой публике интересные предметы из фондов муниципальных, ведомственных и школьных музеев, а также частных коллекций.

Фото: Александр Корольков/РГ
Исторический музей принимает выставку придворного костюма из Эрмитажа

Сейчас в центре внимания - история сел Старая Казинка и Терское, основанных еще в XVIII веке. Сведения об их жизни и старинные предметы по крупицам собирались на протяжении нескольких десятилетий школьными учителями, которым помогали их ученики и односельчане.

Старая Казинка - фамильное имение дворянского рода Рахманиновых, подарившего миру великого композитора. Но в семье этой были и другие известные члены. Среди них - выдающийся переводчик и публицист Иван Рахманинов (1753-1807), который в 1793 году основал в Казинке первую в России сельскую типографию. Изначально она, правда, была, несомненно, столичной, поскольку Иван Герасимович жил в Петербурге и печатал там вольнодумный сатирический журнал. Но у журнала начались проблемы с цензурой, а потом Рахманинов переехал на малую родину вместе с типографией. И напечатал там - впервые на русском языке, в собственном переводе - произведения французского философа-просветителя Вольтера. В Казинке издатель вообще перестал испрашивать дозволения цензоров на свои прожекты, за что в итоге и поплатился. На Рахманинова донесли, типографию закрыли, книги арестовали, хозяина отдали под суд... Освободили его через два года, когда сгорела и сама типография, и весь ее крамольный фонд.

Сведения и старинные предметы по крупицам собирали на протяжении нескольких десятилетий учителя с учениками

В наше время в селе ежегодно проходит музыкально-литературный праздник. Девизом ему служат слова Ивана Рахманинова: "Моему Отечеству трудами моими по возможности доставлять полезные книги".

Посетители выставки узнают и о других знаменитых уроженцах мичуринской земли, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Тем временем

Тамбовские школьники создали виртуальный тур по музею-усадьбе ученого и мыслителя Владимира Вернадского. Памятное место находится в деревне Вернадовка Пичаевского района, куда не все могут добраться. Теперь посмотреть экспозицию можно не выходя из дома - с помощью любого гаджета, подключенного к интернету, на сайте црскд.рф. Оцифровали ее воспитанники Центра развития современных компетенций детей Мичуринского агроуниверситета. Ранее ребята подготовили виртуальные туры по Дому-музею Мичурина, музею истории агроуиверситета, музею воинской памяти мичуринской школы N 7, посвященному солдатам и офицерам, павшим в Афганистане, Чечне и Дагестане.

Контакт

Адрес краеведческого музея: Тамбов, ул. Державинская, 3. Телефон для справок: +7 (4752) 72-63-13. Сайт: tmbmuseum.ru.

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