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17.03.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

В Ивановской области проверят сообщение о попавшей в рабство семье

Текст: Татьяна Ткачёва

В Ивановской области органы СК начали проверку информации о возможном удержании в рабстве семьи в пригороде Пучежа, сообщили в правоохранительном ведомстве.

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Волонтерское движение "Альтернатива", которое занимается с нелегальной эксплуатацией людей в России, в соцсетях рассказало, что несколько лет назад женщина стала инвалидом в результате ДТП. Они с сыном оказались на грани выживания. Их приютила у себя другая семья. При этом у матери и сына отобрали документы, в том числе карту, на которую перечисляют пенсию по инвалидности.

Семья внушила женщине-инвалиду, что над ней было оформлено опекунство, а ее сына стала использовать в хозяйстве, периодически избивая и запугивая. Тот поведал об этом знакомой женщине из города Пучеж, которая организовала побег "пленников", сняла им жилье и обратилась к волонтерам.

Следственными органами управления СК России по Ивановской области организована проверка этих сведений. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка фактам, изложенным в публикации.

Активисты также отметили, что пострадавшие обращались к участковому, но тот не придал этому должного значения. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону, полиция проверяет жалобы на побои и похищение банковской карты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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