В Москве вымоют Триумфальную арку

В столице начались работы по приведению в порядок памятников и скульптур. Так, в ночь на 18 марта после зимы помоют Триумфальную арку. Об этом сообщает телеграмм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отмечают в пресс-службе, высота монумента около 30 метров. Сначала его промоют водой, затем нанесут нейтральное моющее средство, а после смоют образовавшуюся пену мощным напором воды. Особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей: каждую из них очистят с помощью мягких кистей. Всю эту работу предполагают сделать за 6 часов. Задействованы в приведении порядка памятника 8 человек, использовать будут гидровышку, поливомоечную машину, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства.

Напомним, что всего нынешней весной отмоют от зимней грязи более 2 тысяч объектов, среди них не только памятники, но и инженерные сооружения.