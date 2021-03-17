Современные технологии лучевой диагностики давно завоевали важное место в медицине. Они позволяют выявлять многие заболевания на ранних стадиях, тем самым определяя успех лечения.

Высокотехнологичная аппаратура быстро совершенствуется, предоставляя врачам возможность помогать пациентам все более эффективно. В этом году будет сделан важный шаг к расширению доступности подобного оборудования в нашей стране: транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний "АМИКО" готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО "Рентгенпром" в Истринском районе Московской области.

В Philips всегда считали российский рынок одним из приоритетных. Научный потенциал и производственная база дают возможность не только производить продукцию, но и вести научные разработки - для Philips это один из важных факторов, поскольку наукоемкость - отличительная черта медицинского оборудования компании.

Первым опытом компании по производству оборудования в нашей стране был выпуск линейных ускорителей на базе НПК ЛУЦ НИИЭФА им. Ефремова, который стартовал еще в середине 90-х годов. Потом было партнерство с российской компанией НИПК "Электрон" по выпуску 16-срезовых компьютерных томографов. А в 2017 году было начато производство ультразвуковых систем и компьютерных томографов на территории Московской области на базе завода "Рентгенпром", входящего в группу компаний "АМИКО" - одного из лидеров российской медицинской промышленности. Сейчас это предприятие выпускает ультразвуковые системы высокого и экспертного класса и компьютерные томографы - всего более 200 единиц высокотехнологичного оборудования ежегодно. В планах Philips - обновление модельного ряда решений, которые изготавливаются в России.

Следующий серьезный шаг - расширение линейки выпускаемого в стране оборудования. Philips приняла решение производить МРТ в России и стала первым из глобальных игроков рынка медицинской техники, реализовавшим подобный проект. В качестве партнера Philips снова выступит группа компаний "АМИКО", которая доказала свою готовность к долгосрочному сотрудничеству и большой потенциал развития. Первый собранный на российской площадке МРТ Philips Ingenia 1.5T планируется к выпуску уже в третьем-четвертом квартале 2021 года.

- Сотрудничество с Philips соответствует нашей стратегии по достижению лидирующих позиций на российском рынке по производству медицинского оборудования для лучевой диагностики, - подчеркнул директор компании "АМИКО" Николай Блинов. - Производство на нашей площадке такого высокотехнологичного оборудования, как КТ, УЗИ и МРТ, потребовало реконструкции части производственных помещений, а для освоения новых операций наши сотрудники проходят тренинги на заводах Philips в Голландии, США и Китае. Организация и качество исполнения производственных процессов, квалификация персонала - все это является приоритетом нашей компании в отношении всей линейки производимой продукции для лучевой диагностики. В результате оборудование Philips, выпускаемое нашим заводом, ничем не отличается от аппаратов, привезенных из-за рубежа.

Первый произведенный на российской площадке МРТ в ыпустят в третьем-четвертом квартале 2021 года

Организация производства МРТ - трудоемкий процесс, более сложный, чем для КТ или УЗ-аппаратов. Современные магниты являются высокотехнологичным и технически сложным продуктом. Специфика МРТ требует другого оборудования и других производственных процессов. Особое значение имеет профессионализм персонала, его опыт использования прецизионной техники, точное соблюдение условий производства, необходимая инфраструктура. Соответствие этим требованиям производственной площадки АО "Рентгенпром" было подтверждено аудиторами завода МРТ Philips перед тем, как они дали заключение о возможности ее включения в производственную цепочку компании. Группа компаний "АМИКО" зарекомендовала себя как надежный партнер для долгосрочного сотрудничества с большим потенциалом развития. Одним из критериев сотрудничества с этой компанией была технологическая готовность к производству сложных медицинских изделий. На заводе внедрена система менеджмента качества, которая полностью соответствует как международным стандартам (ISO 9001/ISO 13485), так и российским требованиям, что регулярно подтверждается как внутренним аудитом, так и независимыми организациями.

- Решение о производстве МРТ на территории России принималось на высшем уровне. Оно имеет стратегическое значение как для российского подразделения, так и для всей компании в целом, - подчеркивает Максим Кузнецов, глава Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. - Как производитель наша компания стремится помогать системам здравоохранения повсеместно внедрять высокие технологии и тем самым повышать качество медицинской помощи - это неотъемлемая часть нашей миссии. Уверены, что наш совместный проект с объединением "АМИКО" станет значительным шагом к цифровой трансформации здравоохранения в России.

МРТ-исследования очень важны для точной диагностики осложнений после коронавируса

Магнитно-резонансная томография - это наиболее информативный вид диагностики, использующий магнитное поле и радиоволны, а не ионизированное излучение, которое применяется в рентгеновских аппаратах и компьютерной томографии. Именно поэтому МРТ безопасна и может проводиться настолько часто, насколько это необходимо. Процедура применяется при исследовании мягких тканей. Помимо широких возможностей диагностики разных заболеваний - от инсульта и опухолей головного мозга до рассеянного склероза, болезней позвоночника и сосудов - современная МРТ обеспечивает комфорт для пациента.

Широко применяют МР-диагностику при онкологических заболеваниях - для уточнения данных о характере опухоли, месте ее расположения и поиска отдаленных метастазов.

МРТ-исследования необходимы для диагностики заболеваний центральной нервной системы, сердца и сосудов. Сегодня к таковым относятся, в частности, осложнения после COVID-19.

Выпуск одной из самых современных моделей МРТ в нашей стране поможет ускорить их поступление в медицинские организации, что увеличит доступность высокоточной диагностики для российских пациентов, включая тех, кто перенес COVID-19, столкнулся с осложнениями и проходит реабилитацию.

МРТ Philips, который будет производиться в Московской области, может применяться для широкого спектра МР-исследований. Его эксплуатация - это путь к точной диагностике и высокой производительности, необходимых для решения задач современного здравоохранения. Томограф также может быть оснащен дополнительными опциями и удобными инструментами для врачей разных специальностей.

- МРТ Philips Ingenia 1.5 востребован во всем мире - благодаря цифровому качеству и скорости эта модель зарекомендовала себя надежным и универсальным диагностическим аппаратом с широкой областью клинического применения, - отметил Михаил Гончаров, директор направления прецизионной диагностики Philips в России и СНГ. - Томограф обладает высокой напряженностью поля 1.5 Тесла, что увеличивает точность диагностики и расширяет спектр возможных исследований. Полностью цифровая архитектура с технологией dStream позволяет быстро получать изображения высокого качества при возможности сокращения времени процедуры. Кроме того, решение включает в себя ряд технологий для оптимизации пациентопотока в клинике.

Среди других преимуществ системы - апертура 70 см, которая обеспечивает больший комфорт во время исследований, особенно в случаях, когда пациент обладает высоким индексом массы тела.

Магнитно-резонансные томографы сегодня крайне востребованы в России - только в рамках государственных торгов в 2020 году для отечественных больниц было закуплено более 130 таких аппаратов. В 2021 году ожидается рост объема закупок в связи с запуском программы модернизации первичного звена.

Производство медицинского оборудования международных лидеров рынка в России помогает отвечать на запросы системы здравоохранения, снижая затраты на оснащение медучреждений качественными и современными решениями.