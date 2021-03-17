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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержали владельца подпольной нарколаборатории

Текст: Михаил Фалалеев

В Подмосковье обнаружили подпольную нарколабораторию и задержили ее хозяина - 27-летнего жителя Москвы.

Его взяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому городскому округу при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром".

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские сначала обыскали жилой дом злоумышленника, расположенный на улице Победы в городском округе Талдом. Там они обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам исследования выяснилось, что изъятый порошок является наркотическим средством - мефедроном, массой более 800 граммов.

А в гараже, расположенном на придомовой территории, оперативники обнаружили подпольную нарколабораторию. Полицейские изъяли металлические емкости и чемодан с белым порошкообразным веществом общим весом около 10 килограммов, канистры с химическими реактивами и лабораторное оборудование. Изъятый порошок направлен на химическую экспертизу.

Как выяснилось, задержанный наладил весь цикл производства наркотиков, которые потом сбывал бесконтактным способом на территории близлежащих городских округов.

Возбуждено уголовное дело - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемый взят под стражу.

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