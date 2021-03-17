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17.03.2021 11:02

В Воронежской области ввели льготы для инвесторов в сфере туризма

Льготы по налогу на имущество смогут предоставлять в регионе компаниям, реализующим особо значимые проекты по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Соответствующие изменения внесены в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области". В нем прописаны различные преференции для компаний, которые занимаются определенными видами бизнеса. Туризм в этот перечень ранее не входил.

- Поправки предусматривают расширение списка критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 миллионов рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут доступны существенные налоговые льготы.

При разработке изменений в закон был учтен средний оценочный объем инвестиций в турбизнесе. По данным департамента экономического развития Воронежской области, результаты анализа 20 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров показывают, что диапазон финансовых вложений в подобные проекты варьируется от 300 миллионов до восьми миллиардов рублей.

Фото: Воронежская областная Дума
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Сегодня инвестиционная привлекательность у санаторно-курортного бизнеса не очень высокая, а потребность в капитальных затратах велика. Новая мера поддержки станет одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития ее инфраструктуры, добавил Нетесов.

На сегодня около десяти организаций уже выразили готовность реализовывать соответствующие проекты на территории региона. Если их инициативы признают особо значимыми, инвесторы получат освобождение от налога на вновь создаваемое имущество. Таким образом, риск выпадающих доходов для областного бюджета исключен.

- Благодаря развитию туристской сферы в Воронежской области станет возможным предоставление качественного регионального продукта на внутреннем и международном рынках, эффективное использование инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. Фактически с принятием данного закона в регионе подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года, - резюмировал председатель областной думы.

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