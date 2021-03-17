Жители Москвы смогут заключить брак на канатной дороге

В Москве стала доступна новая услуга - заключение брака в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, заключение первых браков может состояться в первое воскресенье после Пасхи, на Красную горку - 8 мая.

Как рассказала и.о. главы управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в столице планируют поставить рекорд России по одновременному заключению брака на канатной дороге. Праздник Красной горки выбран не случайно - он является вторым по популярности у московских пар.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно подать заявление в любой столичный ЗАГС или Дворец бракосочетания с 17 марта по 7 апреля.

Напомним, что более 13 тысяч пар поженились за время работы проекта регистрации брака в необычных местах столицы. Так, сейчас расписаться можно на стадионах, в особняках, в парках и других территориях города.