На Дальнем Востоке началась подготовка к парадам Победы

В Восточном военном округе началась подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности в военных парадах по всему Дальнему Востоку будут участвовать 12,7 тысячи человек, среди них - от Минобороны - более 9,4 тысячи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В Хабаровске технику времен 1940-х годов передислоцировали на аэродром "Калинка" для участия в тренировках механизированной колонны.

По традиции, колонну возглавит легендарный танк Победы Т-34. За ним проедет советский тяжелый танк ИС-3, а также боевые машины СССР реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Управлять техникой будут лучшие военнослужащие ВВО.

Всего в составе механизированной колонны на главном параде ВВО в Хабаровске пройдут 130 единиц техники.