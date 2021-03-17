На Дальнем Востоке началась подготовка к парадам Победы

Новости

Посольство РФ: Обвинения США во вмешательстве в выборы безосновательны 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг 00:43
SANA: Сирийские ПВО отражают удары ВВС Израиля по объектам под Дамаском 00:35
Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов 00:21
Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 05:51
Рубрика: Власть

На Дальнем Востоке началась подготовка к парадам Победы

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ВВО Фото: ВВО
Фото: ВВО

В Восточном военном округе началась подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой

В общей сложности в военных парадах по всему Дальнему Востоку будут участвовать 12,7 тысячи человек, среди них - от Минобороны - более 9,4 тысячи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В Хабаровске технику времен 1940-х годов передислоцировали на аэродром "Калинка" для участия в тренировках механизированной колонны.

По традиции, колонну возглавит легендарный танк Победы Т-34. За ним проедет советский тяжелый танк ИС-3, а также боевые машины СССР реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Управлять техникой будут лучшие военнослужащие ВВО.

Всего в составе механизированной колонны на главном параде ВВО в Хабаровске пройдут 130 единиц техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией
В России узаконили просветительскую деятельность
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты