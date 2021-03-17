Прокуратура организовала проверку после обвала на руднике в Приморье

Прокуратура города Дальнегорска начала проверку по факту обрушения горной породы, которое произошло сегодня утром на руднике "Кавалеровский", сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Отмечается, что на место выехал прокурор Дальнегорска Антон Быков.

В рамках проверки будут даны оценки обстоятельствам и причинам произошедшего, также надзорный орган проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

На момент ЧП в руднике находились 30 человек, 28 из них удалось эвакуировать. Двое остались заблокированы. По имеющейся на данный момент информации, у одного из них травмированы ноги. Сейчас на месте работают горноспасатели.