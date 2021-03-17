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Рубрика: Происшествия

В Чите мужчина в течение 15 минут ограбил два офиса кредитных организаций

Текст: Михаил Фалалеев

В Чите налетчик в один день совершил два разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций, угрожая их работникам муляжом гранаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Налетчики ограбили четыре офиса в Санкт-Петербурге

По ее словам, сначала человек в маске зашел в помещение и, угрожая работнице фирмы предметом, похожим на гранату, похитил находящиеся в кассе деньги. А спустя 15 минут он таким же способом ограбил другой офис. Полицейские выяснили, что оба преступления совершены одним человеком.

Налетчика задержали сотрудники УМВД России по Чите по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. При обыске у него обнаружили муляж гранаты и похищенные деньги. Муляж он слепил из оконной замазки, а кольцо чеки сделал из металлической проволоки.

Задержанному выбрана мера пресечения в виде ареста.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД ДФО Забайкальский край Чита

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