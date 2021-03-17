В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек

В среду в приморском городе Находка на Находкинском проспекте произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции восстановили картину ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автобус Hyundai County, который выполнял рейс по городу. Автобус, переехав бордюр, врезался в дерево. Различные травмы, в основном ушибы и ссадины, получили шесть человек. Одна из пассажирок госпитализирована.

Полиция начала проверку, во время которой ей предстоит установить все обстоятельства дорожной аварии. Известно, что стаж водителя грузовика 23 года, в этом году его не привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. ДТП произошло днем на сухом асфальте.