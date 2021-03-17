В России предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячное пособие. Автор этой инициативы - депутат Госдумы РФ от Башкирии Инга Юмашева. Она уверена: только создав комфортные условия для материнства, можно ждать роста рождаемости. На деловом завтраке в "РГ" Инга Юмашева рассказала, какие еще меры необходимо принять для улучшения демографической ситуации в стране.

Ваша инициатива о выдаче беременным россиянкам сертификата на пособие в размере 1,5 величины минимального размера оплаты труда вызвала большой резонанс. Как родилась эта идея? Каковы перспективы принятия законопроекта?

Инга Юмашева: Появлению этого законопроекта предшествовал всесторонний анализ демографической ситуации в стране. Мы с коллегами, соавторами данной инициативы, изучили официальную статистику в регионах, обсудили проблему с экспертами и представителями профильных ведомств. Я посещала медицинские учреждения Башкирии и других регионов, где узнала, как проходит весь процесс: от момента обращения беременной в консультацию до проведения аборта. Взять хотя бы название анкеты, которую дают женщинам, обратившимся с этой просьбой в женскую консультацию, "Лист доабортного консультирования". В самом названии говорится не о сохранении беременности, а об аборте. Вроде бы мелочь, но ведь есть шанс, что будущая мама передумает, и нужно все правильно преподносить.

Анализ ситуации показал, что женщина делает выбор не в пользу жизни ребенка чаще всего из-за материальных проблем. Во время беременности и отпуска по уходу за малышом она лишается полноценного заработка, ее финансовое положение значительно ухудшается. Если семья и отец ребенка не в состоянии поддержать будущую маму, она фактически остается без средств к существованию.

Сертификат на ежемесячные выплаты в период беременности и первых полутора лет жизни малыша мог бы финансово поддержать россиянок. Мы с коллегами-депутатами рассчитываем, что эта мера социальной поддержки, во-первых, убережет женщин, которые не имеют достаточного материального подспорья, от аборта. Во-вторых, простимулирует рождаемость в целом, поскольку потенциальная мама будет уверена: государство не оставит ее без помощи, и ей будет психологически комфортнее принять решение завести ребенка.

В весеннюю сессию мы намерены предметно обсудить данную инициативу с правительством страны и проработать механизм ее реализации.

Также вы выступаете за запрет проведения абортов в частных медорганизациях...

Инга Юмашева: Да, я считаю, что необходимо запретить аборты в частных клиниках, оставив данное право только за государственными. Так мы как минимум сократим число криминальных прерываний беременности. Ведь не секрет: в частных медорганизациях клиенток не только не отговаривают от этого шага, но и порою делают операции на поздних сроках, что небезопасно для жизни и здоровья женщин.

Также необходимо запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей и ограничить свободную продажу лекарственных средств, принятие которых приводит к прерыванию беременности.

В целом пришла пора менять отношение людей к данному вопросу, а для этого необходимо ужесточить ответственность за рекламу абортов и ввести наказание для тех, кто публично называет его безопасным. Мы с коллегами продвигаем данную идею в Госдуме.

Как вы считаете, всех этих мер будет достаточно, чтобы улучшить демографическую ситуацию?

Инга Юмашева: К решению проблем демографии нужно подходить комплексно, задействовав три сферы: образование, культуру, экономику. Так, в школьную программу на федеральном уровне следовало бы включить уроки семьеведения, где детей учили бы ответственному материнству и отцовству, разъясняли, что ребенок - это жизнь уже с момента зачатия, о которой должны заботиться и будущая мама, и будущий папа. Только в некоторых школах Башкирии проходят такие уроки.

Важное значение имеют мероприятия, пропагандирующие ответственное материнство и отцовство, ценность жизни еще нерожденного ребенка. К примеру, Башкирия стала одним из первых регионов, где прошел показ художественного социального фильма режиссера Елены Пискаревой "Право выбора". В этом фильме аборт предстает как трагедия не только в жизни женщины, но и врачей, вынужденных совершать операции, противоречащие сущности их профессии. Оживленная дискуссия, проходившая после показа, продемонстрировала: эта проблема волнует многих людей, и необходимо вместе искать пути ее решения.

И, конечно, нельзя забывать об экономике и условиях жизни семьи. Здесь сертификаты для беременных были бы как нельзя кстати. Когда мы подкрепляем материальную базу, транслируем правильные ценности, просвещаем молодежь, можно действительно говорить о начале решения проблемы демографии.

Кстати, большую помощь оказывают благотворительные организации. Так, с благотворительным фондом "Ярослава" мы запустили в Башкортостане пилотный проект по профилактике искусственного прерывания беременности и комплексной поддержке женщин. Сейчас активно подключаем к этой работе специалистов из различных областей. Фонд откроет в Башкирии сразу шесть центров, где беременным помогут получить социальные выплаты и пособия, встать на учет по трудоустройству. Тем, кто боится рожать ребенка из-за невыносимых условий в семье, предложат пройти реабилитацию в кризисном центре, где будущие мамы смогут спокойно жить на полном обеспечении, пока у них все не наладится.

Считаю, что такие центры должны существовать в каждом административном округе России.

Вы выступаете против абортов и в то же время категорически против появления на территории всей страны беби-боксов, где любая женщина анонимно может оставить новорожденного. Почему?

Инга Юмашева: Я против того, чтобы государство спонсировало установку ящиков, которые в силу фактора анонимности являются более легким и удобным способом снять с себя ответственность за своего ребенка и нарушают законное право ребенка знать своих биологических родителей.

Важно понимать, что беби-боксы, во-первых, дублируют функции медучреждений, где женщина тоже может оставить ребенка, но предварительно она получит психологическую помощь и возможность передумать. Во-вторых, нужно тратить имеющиеся у государства ресурсы на усиление профилактики искусственных прерываний беременности и сиротства, на воспитание в молодых людях ответственного материнства и отцовства, а не на коробки для оставления детей.

Ключевой вопрос

Почему вы, молодая красивая женщина, решили заняться политикой?

Инга Юмашева: Проработав много лет в журналистике, в том числе в кремлевском и правительственном пулах, освещая различные проблемы, с которыми сталкиваются люди, я почувствовала в себе желание и силы не только рассказывать об этих проблемах, но и начать их решать. Так я пришла в политику.

За годы работы в Госдуме мне удалось попробовать себя на поприще парламентской дипломатии: была членом Комитета по международным делам, возглавляла российско-американскую межпарламентскую группу. Но даже в тот период, когда в фокусе были международные отношения, я занималась семейной повесткой, потому что в этом направлении много проблем, решение которых является жизненно важным для нашей страны и нации. В прошлом году перешла в Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, чтобы уже полностью посвятить себя социальным проблемам, которые сегодня моих избирателей волнуют в большей степени, нежели международные отношения.

К слову, изучать тему искусственного прерывания беременности я начала после того, как в 2016 году на выходе из Елоховского собора в Москве ко мне подошел волонтер общероссийского общественного движения "За жизнь" и вручил петицию, где был лишь один вопрос: вы за или против абортов? Признаюсь, на тот момент у меня не было четкого ответа, но я решила, что должна определиться с позицией. Начала изучать литературу, общаться с врачами, с женщинами, сделавшими аборт. И тогда я поняла, что многие люди ломают свои и чужие судьбы, не задумываясь о тяжелых последствиях аборта, поэтому наша задача сейчас - начать открыто говорить о том, что представляет собой аборт, и направить все усилия на сохранение жизней нерожденных детей.

Цифра

11 тысяч абортов зарегистрировано в Башкирии в 2020 году.