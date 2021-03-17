Марий Эл увеличила торговый оборот с Беларусью

Торговый оборот между Марий Эл и Беларусью по итогам 2020 года, несмотря на пандемию, слегка вырос и составил 31,9 млн долларов.

Как сообщили в Посольстве Беларуси в России, эти цифры были озвучены на первом заседании Рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Республикой Марий Эл, которое состоялось в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие председатель белорусской части Рабочей группы, министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель и министр промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл Станислав Крылов, представители машиностроительной отрасли, АПК, культуры, науки, малого и среднего бизнеса. Сегодня с Марий Эл сотрудничает несколько крупных белорусских предприятий: "МТЗ", "Гомсельмаш", "Могилевлифтмаш", "Пинскдрев"...

Из Марий Эл в Беларусь поставляются холодильное и морозильное оборудование (на эту статью экспорта приходится около 30 процентов всех поставок), металлоконструкции, электронные интегральные схемы. По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам прошлого года Марий Эл отправила в Беларусь 20 процентов от всей экспортной продукции региона, что на 35,7 процента выше уровня 2019 года.