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Рубрика: Власть

Минэкономразвития и АПИ Самарской области договорились о сотрудничестве с ШОС

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область расширяет сотрудничество с Китаем. Состоялось онлайн-совещание представителей Демонстрационной зоны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Инновационные возможности региона китайской стороне представил технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

С китайской стороны в совещании приняли участие представители Гундунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ. Гуандун - крупнейшая провинция КНР, где активно развиваются высокотехнологический сектор: информационные технологии, биотехнологии, производство оптико-электронного оборудования и новых материалов.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
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Китай традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров Самарской области. Сегодня он занимает второе место по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. Ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отмечал, что в регионе работа с инвесторами, как российскими, так и иностранными, является приоритетной, поскольку перед командой правительства поставлена задача стать самым комфортным субъектом в стране для бизнеса.

- И у Самарской области для этого есть все: профессиональная команда, индустриальные площадки, квалифицированные кадры, одни из лучших в стране специализированные вузы и трудолюбивые ответственные люди, а значит, любой инвестор найдет для себя все условия для успеха! - уверен министр.

Во время онлайн-совещания заместитель министра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов заметил, что сегодня очевиден особый интерес предприятий Самарской области к контактам и сотрудничеству с бизнесом из различных провинций Китая.

- При этом мы отмечаем интерес со стороны китайских партнеров к реализации совместных проектов как на территории Самарской области, так и на территории Китая, что в целом способствует развитию экономик обеих стран, - отметил Ильметов.

Директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин презентовал участникам встречи высокий инвестиционный потенциал Самарской области и меры поддержки, которые оказываются инвесторам. Инвесторам предлагается весь спектр специализированных площадок, а также льготы в зависимости от выбранной зоны. Флагманская инвестплощадка региона - Особая экономическая зона "Тольятти", которая в прошлом году вошла в тройку лидеров в стране по версии четвертого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Также инвесторы уже оценили преимущества размещения производств в ТОСЭР "Чапаевск" и в индустриальных парках Самарской области "Преображенка" и "Чапаевск". Кроме того, в регионе создан новый государственный промпарк "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарская область подтвердила высокую инвестиционную привлекательность

В свою очередь, заместитель директора ГАУ "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" Игорь Смирнов во время совещания провел презентацию технопарка "Жигулевская долина" - жемчужины инновационной системы региона. Презентация вызвала интерес китайской стороны. Заместитель генерального секретаря Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Чжан Чэнцзы выступила с предложением о сотрудничестве:

- Предлагаем создать прямое представительство "Жигулевской долины" в Демонстрационной зоне ШОС. В свою очередь, мы готовы открыть представительство ШОС в вашем технопарке. Пока же предлагаю организовать рабочую группу и обменяться бизнес-делегациями, а также с обеих сторон подготовить информацию об инновационных проектах для возможного инвестирования, - отметила Чжан Чэнцзы.

По итогам встречи стороны подготовят проекты соглашений и создадут рабочие группы для обсуждения конкретных решений и дальнейших действий. Также будут подписаны рамочные договоры о сотрудничестве.

Справка "РГ"

ШОС создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Членами организации также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС - около 3,5 миллиарда человек. Одна из главных задач организации - развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинции Шандунь.

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