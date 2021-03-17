В понедельник в Нижегородской области стартовало голосование за инициативы граждан, выдвинутые в рамках проекта "Вам решать".

Суть его в том, что инициативы, набравшие наибольшее количество голосов, оцениваются выше и имеют шанс получить субсидию из областного бюджета для реализации в жизнь того или иного предложения граждан уже в этом году. Например, в Починковском муниципальном округе для участия в программе "Вам решать" люди предложили двадцать два проекта.

Среди них - ремонтные работы на местных дорогах, кладбищах, водопроводах. Значится в списке для голосования и починка водонапорной башни в селе Симбухово. Сооружение, поставленное на службу более сорока лет назад, проржавело и прохудилось во многих местах, но пока еще благодаря смекалке местных жителей исправно снабжает их водой.

Как пояснили в администрации Починковского муниципального округа, для ремонта башни требуется 550 тысяч рублей, однако деньги на это в бюджете не заложены. А потому вся надежда - на активное голосование за симбуховскую водонапорную колонну.