Новости

Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае 09:09
ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования 09:01
В Подмосковье задержали владельца подпольной нарколаборатории 09:01
В Осло ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 08:56
В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников 08:39
В Австралии зафиксировали случаи сильной аллергии после вакцины AstraZeneca 08:32
В Челябинской области восстановили движение поездов после схода вагонов 08:17
Названы регионы, в которых пандемия работе не помеха 08:07
Instagram введет новую политику для защиты детей 07:49
Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП 07:25
Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть 07:15
Капризов набрал 25-е очко в сезоне 06:56
Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан 06:24
Малкин получил травму в матче против "Бостона" 06:16
Посольство РФ назвало безосновательными заявления США о вмешательстве в выборы 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 08:30
Рубрика: Общество

Скажи-ка, стаканчик!

Школьники представили ноу-хау для привлечения клиентов и туристов
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 56(8407)
Говорящие кофейные стаканчики, интерактивные открытки-экскурсоводы, виртуальные туры по отелю, оригинальные instagram-маски и квесты в дополненной реальности - все это сделали обычные школьники на "VRARHack52" - Всероссийском хакатоне (форуме для разработчиков, во время которого специалисты по созданию программного обеспечения сообща решают какую-либо задачу на время. - Прим. ред.) в Нижнем Новгороде.
Результаты командной работы школьников удивили даже опытных экспертов по дополненной реальности. Фото: Технопарк "Кванториум Нижний Новгород" Результаты командной работы школьников удивили даже опытных экспертов по дополненной реальности. Фото: Технопарк "Кванториум Нижний Новгород"
Результаты командной работы школьников удивили даже опытных экспертов по дополненной реальности. Фото: Технопарк "Кванториум Нижний Новгород"

На протяжении трех дней команды подростков из Нижегородской области, Ижевска, Владимира и других регионов выполняли задания от реальных заказчиков: разрабатывали приложения, создавали 3D-макеты и сценарии, тестировали прототипы, прорисовывали дизайн.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости www.ria.ru
В Самаре разработали комплекс для работы со слухом с помощью виртуала

Например, победители в разделе "Дополненная реальность для бизнеса" - команда "ЧебуARшки" из мобильного технопарка "Кванториум" Нижний Новгород - разработали стикерпак для стаканчиков сети кофеен с интерактивными элементами. Суть проекта в том, что стикеры с внедренными в них элементами дополненной реальности позволяют при помощи использования приложения Zappar и камеры мобильного устройства узнавать факты из жизни русских классиков, слушать аудиозаписи их произведений, проходить тесты и принимать участие в викторинах. Просто наводишь смартфон на стаканчик, и на экране гаджета появляется дополнительная информация.

Лучшими в номинации "Instagram-маски и интерактивные открытки в честь 800-летия Нижнего Новгорода" стали команда из Краснодара Senteris Team и команда "ROBOTniki" из Дзержинска.

- Думаю, в большей степени мы заняли первое место не из-за того, что хорошо реализовали прототип (хотя это тоже важно), а потому что логически объяснили задачу. Мы нашли проблему и хорошее решение, превосходящее аналоги, - рассказал корреспонденту "РГ" участник команды Senteris Team Орест Тракало. - Мы продумали маски для Instagram, которые позволяют пользователям не только определиться с выбором места для посещения в Нижнем Новгороде, но и узнать про него дополнительную информацию. Есть еще и двусторонние яркие открытки с видами Нижнего Новгорода. Они содержат в себе AR-метки, воспроизводящие основные достопримечательности города в объеме и дающие справочную информацию о них.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Что помогает и мешает бизнесу осваивать виртуальные торговые площадки

В номинации "Квест в дополненной реальности" первой стала команда "Xakateam" из детского технопарка "Кванториум ГАЗ".

- Мы должны были создать квест в дополненной реальности, состоящий из нескольких мини-игр, - пояснил член команды "Xakateam" Олег Фролов. - Сошлись на идее игры, переносящей нас в мир славянских сказок. В нашем приложении при включении камеры, например, в комнате или на улице на экране появляются три портала в лес Бабы-яги, Лешего и Водяного. Ходя по ним (двигаясь и глядя в камеру телефона), вы выполняете различные квесты, которые сопровождаются указателями и разноголосой озвучкой персонажей. Вы должны спасти сказочный мир, решив все загадки.

Победителями в номинации "Интерактивные открытки" стали команды "ROBOTniki" и "Точка роста" из Дзержинска.

Справка "РГ"

Организаторами хакатона, в котором приняли участие школьные команды из девяти регионов РФ, стали детские технопарки "Кванториум Нижний Новгород" и "Кванториум ГАЗ".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Посольство РФ назвало безосновательными заявления США о вмешательстве в выборы
В России узаконили просветительскую деятельность
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году