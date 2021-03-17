Говорящие кофейные стаканчики, интерактивные открытки-экскурсоводы, виртуальные туры по отелю, оригинальные instagram-маски и квесты в дополненной реальности - все это сделали обычные школьники на "VRARHack52" - Всероссийском хакатоне (форуме для разработчиков, во время которого специалисты по созданию программного обеспечения сообща решают какую-либо задачу на время. - Прим. ред.) в Нижнем Новгороде.

На протяжении трех дней команды подростков из Нижегородской области, Ижевска, Владимира и других регионов выполняли задания от реальных заказчиков: разрабатывали приложения, создавали 3D-макеты и сценарии, тестировали прототипы, прорисовывали дизайн.

Например, победители в разделе "Дополненная реальность для бизнеса" - команда "ЧебуARшки" из мобильного технопарка "Кванториум" Нижний Новгород - разработали стикерпак для стаканчиков сети кофеен с интерактивными элементами. Суть проекта в том, что стикеры с внедренными в них элементами дополненной реальности позволяют при помощи использования приложения Zappar и камеры мобильного устройства узнавать факты из жизни русских классиков, слушать аудиозаписи их произведений, проходить тесты и принимать участие в викторинах. Просто наводишь смартфон на стаканчик, и на экране гаджета появляется дополнительная информация.

Лучшими в номинации "Instagram-маски и интерактивные открытки в честь 800-летия Нижнего Новгорода" стали команда из Краснодара Senteris Team и команда "ROBOTniki" из Дзержинска.

- Думаю, в большей степени мы заняли первое место не из-за того, что хорошо реализовали прототип (хотя это тоже важно), а потому что логически объяснили задачу. Мы нашли проблему и хорошее решение, превосходящее аналоги, - рассказал корреспонденту "РГ" участник команды Senteris Team Орест Тракало. - Мы продумали маски для Instagram, которые позволяют пользователям не только определиться с выбором места для посещения в Нижнем Новгороде, но и узнать про него дополнительную информацию. Есть еще и двусторонние яркие открытки с видами Нижнего Новгорода. Они содержат в себе AR-метки, воспроизводящие основные достопримечательности города в объеме и дающие справочную информацию о них.

В номинации "Квест в дополненной реальности" первой стала команда "Xakateam" из детского технопарка "Кванториум ГАЗ".

- Мы должны были создать квест в дополненной реальности, состоящий из нескольких мини-игр, - пояснил член команды "Xakateam" Олег Фролов. - Сошлись на идее игры, переносящей нас в мир славянских сказок. В нашем приложении при включении камеры, например, в комнате или на улице на экране появляются три портала в лес Бабы-яги, Лешего и Водяного. Ходя по ним (двигаясь и глядя в камеру телефона), вы выполняете различные квесты, которые сопровождаются указателями и разноголосой озвучкой персонажей. Вы должны спасти сказочный мир, решив все загадки.

Победителями в номинации "Интерактивные открытки" стали команды "ROBOTniki" и "Точка роста" из Дзержинска.

Справка "РГ"

Организаторами хакатона, в котором приняли участие школьные команды из девяти регионов РФ, стали детские технопарки "Кванториум Нижний Новгород" и "Кванториум ГАЗ".