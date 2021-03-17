Новые резиденты "Жигулевской долины" создадут более четырехсот рабочих мест

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами. Площадка развивается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявки 13-ти компаний были одобрены по итогам заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, которое состоялось в начале марта.

Сегодня в технопарке действует более 250 резидентов. Работу с инновационным предпринимательством, развитие площадки технопарка "Жигулевская долина" курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Технопарк "Жигулевская долина" динамично развивается и в последние годы стабильно входит в ТОП-5 самых эффективных технопарков страны. Резиденты площадки вносят свой вклад в диверсификацию экономики города - они уже трудоустроили почти две тысячи жителей Тольятти. Новые компании, получившие этот статус, планируют создать еще 423 рабочих места. Со своей стороны, мы готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку, на каждом этапе реализации их инновационных проектов", - отметил Дмитрий Богданов.

Новые проекты касаются разработки систем с применением искусственного интеллекта, создания инжиниринговых центров, разработки технологий в области фармацевтики, создания новых покрытий для детских и спортивных площадок, оборудования для осуществления весового контроля на дорогах федерального и местного значения и др.

Технопарк "Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России - благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. По вопросам подачи заявки на получение статуса резидента можно обращаться по телефонам технопарка в будние дни.

Кроме того, для работы с бизнесом в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций. Всю информацию можно получить на портале investinsamara.ru