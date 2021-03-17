Новые резиденты "Жигулевской долины" создадут более четырехсот рабочих мест

Новости

Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право 13:14
Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим 13:13
В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса 13:11
Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко 12:56
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля 12:53
Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо 12:51
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое 12:48
Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников 12:43
Понятие "музей" предложили ввести на государственном уровне 12:41
МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности 12:39
Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов 12:26
В России впервые с октября выявили менее 9 тысяч заражений COVID-19 за сутки 12:24
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 12:41
Рубрика: Власть

Новые резиденты "Жигулевской долины" создадут более четырехсот рабочих мест

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами. Площадка развивается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявки 13-ти компаний были одобрены по итогам заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, которое состоялось в начале марта.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Сегодня в технопарке действует более 250 резидентов. Работу с инновационным предпринимательством, развитие площадки технопарка "Жигулевская долина" курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарская область подтвердила высокую инвестиционную привлекательность

- Технопарк "Жигулевская долина" динамично развивается и в последние годы стабильно входит в ТОП-5 самых эффективных технопарков страны. Резиденты площадки вносят свой вклад в диверсификацию экономики города - они уже трудоустроили почти две тысячи жителей Тольятти. Новые компании, получившие этот статус, планируют создать еще 423 рабочих места. Со своей стороны, мы готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку, на каждом этапе реализации их инновационных проектов", - отметил Дмитрий Богданов.

Новые проекты касаются разработки систем с применением искусственного интеллекта, создания инжиниринговых центров, разработки технологий в области фармацевтики, создания новых покрытий для детских и спортивных площадок, оборудования для осуществления весового контроля на дорогах федерального и местного значения и др.

Технопарк "Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России - благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. По вопросам подачи заявки на получение статуса резидента можно обращаться по телефонам технопарка в будние дни.

Кроме того, для работы с бизнесом в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций. Всю информацию можно получить на портале investinsamara.ru

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты