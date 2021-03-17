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17.03.2021 09:55
Рубрика: Общество

Пермские ученые разработали пуск ракет с помощью давления воды

Текст: Константин Бахарев

В пермском политехническом университете создали математическую модель подводного запуска космических ракет при помощи давления воды. Об этом сообщили в вузе.

Фото: Пресс-служба СПбГТИ (ТУ)
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Предполагается, что при подводном запуске ракета будет выбрасываться вверх поршнем. А его приведет в действие столб воды, который закачают в пусковую шахту.

- Запускать ракеты с помощью гидростатического напора предлагали давно, но математические модели полета ученые пока не разрабатывали, мы впервые предоставили подробные расчеты этого запуска, - говорит Светлана Шестакова, одна из разработчиков проекта.

Для этого нужна специальная установка, математическую модель которой и создали в пермском политехе. Это будет плавучая платформа, пусковая шахта, ракета, пусковой поршень, насос и клапаны. Установка будет выбрасывать ракету вверх, и двигатели включатся уже на значительном удалении от поверхности Земли. Этот запуск гораздо экологичнее существующих способов вывода объектов на орбиту.

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